"Сан-Хосе" победил "Колорадо" в первом матче второго раунда Кубка Стэнли - 5:2. По шайбе в составе победителей забросил Густав Нюквист, Джо Торнтон, Кевин Лабанк, Брент Бернс и Тимо Майер. На счету защитника Бернса еще 3 результативные передачи.

Второй матч серии состоится 29 апреля на площадке "Шаркс".

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Первый матч

"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Голы: Бурк - 1 (Макар, Жост), 2:10 - 0:1. Нюквист - 1 (Бернс, Кутюр), 14:44 - 1:1. Уилсон - 3 (бол., Рантанен, Маккиннон), 23:56 - 1:2. Торнтон - 2 (Серенсен), 30:05 - 2:2. Лабанк - 3 (Бернс), 36:02 - 3:2. Бернс - 2 (Серенсен, Торнтон), 39:00 - 4:2. Майер - 2 (п.в., Бернс), 59:31 - 5:2.

Вратари: Джонс - Грубауэр (57:25 - 58:19, 58:48 - 59:31).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 27 (9+13+5) - 28 (13+11+4).

Наши: - - Задоров (18.11/1/-1).

27 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.