"Сан-Хосе" и "Бостон" забросили 11 шайб на двоих

"Бостон" в овертайме обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 6:5. Хет-трик оформил форвард "Шаркс" Джо Торнтон, названный первой звездой встречи.

Несмотря на 11 голов, встреча не стала самой результативной за сегодняшний игровой день – ранее "Чикаго" одолел "Оттаву"​ со счетом 8:7.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Бостон" – 5:6 ОТ (1:3, 3:1, 1:1, 0:1)

Голы: Краг – 6 (бол., Крейчи, Бержерон), 13:49 – 0:1. Хара – 4 (Керали), 16:26 – 0:2. Кулман – 1 (Дебраск, Крейчи), 18:24 – 0:3. Торнтон – 11 (Павелски), 19:57 – 1:3. Павелски – 32 (бол., Бернс, Кутюр), 22:24 – 2:3. Дебраск – 18 (бол., Хейнен, Бэкес), 26:30 – 2:4. Торнтон – 12 (Серенсен, Шимек), 36:03 – 3:4. Кутюр – 22 (мен., буллит), 39:35 – 4:4. Торнтон – 13 (Павелски, Браун), 53:32 – 5:4. Вагнер – 8 (Карло, Аккьяри), 58:11 – 5:5. Макэвой – 4 (Крейчи, Дебраск), 63:59 – 5:6.

Вратари: Джонс – Раск.

Штраф: 15 – 11.

Броски: 38 (8+14+11+5) – 20 (8+4+7+1).

19 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.