Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Лос-Анджелес»

«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Джей Ти Комфер и Микко Рантанен. Также Ничушкин сделал одну результативную передачу.

«Колорадо» лидирует в таблице Западной конференции с 91 очком в 61 матче. «Лос-Анджелес» занимает пятую строчку с 74 очками в 62 играх.

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«Лос-Анджелес» — «Колорадо» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Ничушкин — 15 (бол., Рантанен, Маккиннон), 6:36 — 0:1. Комфер — 13 (бол., Макар, Ничушкин), 39:29 — 0:2. Рантанен — 28 (Бураковски), 45:03 — 0:3.

Вратари: Куик — Кемпер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 23 (8+5+10) — 27 (10+10+7).

Наши: — - Ничушкин (22.41/3/0).

16 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.