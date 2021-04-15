Два очка Волкова принесли «Анахайму» победу над «Сан-Хосе»

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе «Дакс» Александр Волков набрал 2 (1+1) очка, также заброшенными шайбами отличились Райан Гецлаф, Дерек Грант и Якоб Сильверберг. Хозяева ответили точным броском Эрика Карлссона.

После этого матча «Анахайм» с 35 очками занимает восьмое место в Западном дивизионе, «Сан-Хосе» с 40 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гетцлаф — 4 (Терри), 8:08 — 0:1. Грант — 5 (Мэнсон, Волков), 22:29 — 0:2. Волков — 7 (Комтуа, Грант), 33:40 — 0:3. Карлссон — 5 (Майер, Бернс), 57:44 — 1:3. Сильферберг — 8 (бол., Шаттенкирк, Фаулер), 59:30 — 1:4.

Вратари: Корженарж — Столарз (57:08 — 57:44, 58:11 — 58:40).

Штраф: 20 — 18.

Броски: 28 (6+11+11) — 27 (11+9+7).

Наши: Кныжов (19.12/0/0) — Волков (14.34/1/+2).

15 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.