Дубль Волкова помог «Анахайму» разгромить «Сан-Хосе»
08:02
«Анахайм» 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ на выезде разгромил «Сан-Хосе» (4:0).
Дублем в составе «уток» отличился российский форвард Александр Волков, еще по одной шайбе забросили Максим Комтюа и Рикард Ракель.
После этой победы «Анахайм» остался на последнем месте с Западном дивизионе с 33 очками, «Сан-Хосе» — шестой (40 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Комтуа — 12 (Грант, Мэнсон), 1:59 — 0:1. Волков — 5 (Кэррик, Делорье), 8:12 — 0:2. Волков — 6 (Хенрик, Ларссон), 12:19 — 0:3. Ракелль — 8 (Агоццино, Комтуа), 43:26 — 0:4.
Вратари: Джонс — Столарз.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 46 (14+17+15) — 21 (13+3+5).
Наши: Кныжов (17.17/1/0) — Волков (16.53/3/+2).
13 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.
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