Дубль Волкова помог «Анахайму» разгромить «Сан-Хосе»

«Анахайм» 13 апреля в матче регулярного сезона НХЛ на выезде разгромил «Сан-Хосе» (4:0).

Дублем в составе «уток» отличился российский форвард Александр Волков, еще по одной шайбе забросили Максим Комтюа и Рикард Ракель.

После этой победы «Анахайм» остался на последнем месте с Западном дивизионе с 33 очками, «Сан-Хосе» — шестой (40 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Комтуа — 12 (Грант, Мэнсон), 1:59 — 0:1. Волков — 5 (Кэррик, Делорье), 8:12 — 0:2. Волков — 6 (Хенрик, Ларссон), 12:19 — 0:3. Ракелль — 8 (Агоццино, Комтуа), 43:26 — 0:4.

Вратари: Джонс — Столарз.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 46 (14+17+15) — 21 (13+3+5).

Наши: Кныжов (17.17/1/0) — Волков (16.53/3/+2).

13 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.