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Волков оформил дубль за четыре минуты в матче с «Сан-Хосе». Видео

06:03
Александр Волков празднует гол в ворота «Сан-Хосе». Фото nhl.com
Александр Волков празднует гол в ворота «Сан-Хосе». Фото nhl.com
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Нападающий «Анахайма» Александр Волков 13 апреля отличился дублем в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе».

Сначала на восьмой минуте первого периода 23-летний россиянин замкнул прострел вдоль ворот, подправив шайбу под перекладину.

Уже через четыре минуты Волков оказался самым расторопным на пятаке и в касание бросил точно в правый нижний угол.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард сыграл 25 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.

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