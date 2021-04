Волков оформил дубль за четыре минуты в матче с «Сан-Хосе». Видео

Нападающий «Анахайма» Александр Волков 13 апреля отличился дублем в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе».

Сначала на восьмой минуте первого периода 23-летний россиянин замкнул прострел вдоль ворот, подправив шайбу под перекладину.

In his sixth game with us, Volkov gets his second goal. #FlyTogether pic.twitter.com/PsBQts8ETX