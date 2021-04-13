Волков оформил дубль за четыре минуты в матче с «Сан-Хосе». Видео
06:03
Нападающий «Анахайма» Александр Волков 13 апреля отличился дублем в матче регулярного сезона НХЛ против «Сан-Хосе».
Сначала на восьмой минуте первого периода 23-летний россиянин замкнул прострел вдоль ворот, подправив шайбу под перекладину.
In his sixth game with us, Volkov gets his second goal. #FlyTogether pic.twitter.com/PsBQts8ETX— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) April 13, 2021
Уже через четыре минуты Волков оказался самым расторопным на пятаке и в касание бросил точно в правый нижний угол.
Volkov is heating up... ??#FlyTogether pic.twitter.com/6yCWeIsZv4— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) April 13, 2021
В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард сыграл 25 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.
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