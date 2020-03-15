Самсонов рассказал, кто ярче всех шутит в «Вашингтоне»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о приколах в команде, конкуренции с Холтби и адаптации в НХЛ.

— Кто самый жесткий шутник в «Вашингтоне»?

— Думаю, все знают, что это Кузя.

— А если не из русских? Уилсон ведь тоже постоянно что-то исполняет.

— Ну да. У нас все ребята прикольные. Вы все равно многое не видите. Некоторые вещи остаются в раздевалке. Прикольно пошутить у нас могут и Оши, и Бэки, и Холтс. Ови тоже иногда нет-нет да подкинет что-нибудь (смеется).

— Что случилось в матче с «Айлендерс», когда вы пропустили пять шайб и впервые в НХЛ были заменены?

— Конечно, всегда в первую очередь чувствуешь свою вину. Нужно понимать, что это НХЛ, где нужно быть готовым к каждому матчу. Понятно, что выиграть все 82 встречи невозможно. Поэтому даже хорошо, что такие матчи порой случаются. У тебя появляется шанс проанализировать ошибки и найти слабые стороны, над которыми нужно работать. Иногда такое случается. Это полезно, хороший опыт. Сейчас нужно выходить и быть только сильнее в следующем матче. (Алена Гребенькова)

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