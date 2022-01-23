Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Оттавой»
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Оттавой».
С первых минут в воротах «Кэпиталз» сыграет Витек Ванечек, в запасе остался Илья Самсонов. В первой пятерке в нападении выйдут Орлов, Кузнецов и Хэтэуэй, защитник Дмитрий Орлов пропустит встречу из-за дисквалификации.
Матч «Вашингтон» — «Оттава» пройдет сегодня, 23 января и начнется в 3:00 мск.
Положение команд
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|Столичный дивизион
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|В
|П
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|1
|Каролина
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|2
|Рейнджерс
|41
|26
|15
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Айлендерс
|33
|14
|19
|34
|7
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|13
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|8
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|37
|24
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|18
|23
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|6
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|13
|28
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|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
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|39
|8
|31
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|27
|11
|57
|2
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|3
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|4
|Миннесота
|36
|23
|13
|49
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
|20
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|36
|8
|Аризона
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|41
|21
|20
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|7
|Эдмонтон
|36
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|18
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|8
|Сиэтл
|40
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|28
|28
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|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|- : -
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|- : -
|23.01
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|- : -
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|- : -
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|41
|55
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|54
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|41
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|26
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1
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