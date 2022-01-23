Самсонов остался в запасе «Вашингтона» на матч с «Оттавой»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Оттавой».

С первых минут в воротах «Кэпиталз» сыграет Витек Ванечек, в запасе остался Илья Самсонов. В первой пятерке в нападении выйдут Орлов, Кузнецов и Хэтэуэй, защитник Дмитрий Орлов пропустит встречу из-за дисквалификации.

Матч «Вашингтон» — «Оттава» пройдет сегодня, 23 января и начнется в 3:00 мск.