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Сегодня, 01:32

Гол Пастрняка принес «Бостону» победу над «Виннипегом»

Сергей Разин
корреспондент

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Оскар Стин, Чарли Койл и Давид Пастрняк, у «Джетс» шайбы забросили Янсен Харкинс и Эндрю Копп.

После этого матча «Бостон» с 50 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Виннипег с 40 очками — на 11-й строчке Запада.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Виннипег Джетс
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2 Рейнджерс 41 26 15 56
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5 Коламбус 38 18 20 37
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7 Филадельфия 41 13 28 34
8 Нью-Джерси 38 14 24 33
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1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 42 27 15 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 41 18 23 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 39 8 31 22
Центральный дивизион И В П О
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2 Сент-Луис 40 24 16 53
3 Нэшвилл 42 25 17 53
4 Миннесота 36 23 13 49
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6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 40 15 25 36
8 Аризона 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Анахайм 43 20 23 47
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4 Сан-Хосе 41 21 20 44
5 Калгари 35 18 17 42
6 Ванкувер 40 18 22 40
7 Эдмонтон 36 18 18 38
8 Сиэтл 40 12 28 28
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Питтсбург – Виннипег
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 56
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 41 55
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 54
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 27
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 41 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 26
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 24 2.03
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

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Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

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