Гол Пастрняка принес «Бостону» победу над «Виннипегом»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Оскар Стин, Чарли Койл и Давид Пастрняк, у «Джетс» шайбы забросили Янсен Харкинс и Эндрю Копп.

После этого матча «Бостон» с 50 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Виннипег с 40 очками — на 11-й строчке Запада.