Генменеджер «Анахайма» объяснил, почему клуб выбрал россиянина Минтюкова на драфте

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик прокомментировал выбор российского защитника Павла Минтюкова на драфте НХЛ 2022 года. Его выбрали под общим десятым номером.

«Талант Минтюкова неоспорим. Мы ищем лучших хоккеистов. Хотим, чтобы наша франшиза двигалась в правильном направлении, к победе в Кубке Стэнли, и мы считаем, что этот игрок действительно поможет нам в этом», — приводит Sportsnet слова Вербика.

В прошедшем сезоне в OHL 17-летний россиянин стал лучшим бомбардиром «Сагино», набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах. Его коффициент полезности составил «-14».