Лучший бомбардир «Каролины» Дуги Хэмилтон поделился впечатлениями от гола Андрея Свечникова в стиле «лакросс». В матче с «Калгари» (2:1) россиянин оформил дубль.

— Это невероятно! — приводит слова Хэмилтона российская версия официального сайта НХЛ — Андрей пытался меня научить несколько раз, но я быстро понял, что это не для меня. Здесь у него получились идеальные условия — было время, было пространство, но все равно я даже не поверил сначала, что шайба попала в ворота. Этот тот самый случай, когда тебя распирают восторг и смех одновременно. Да, по-моему, даже сам Свечников был шокирован! С его лица еще минуты две не сходила широченная улыбка!

Крутейший гол Свечникова в ворота «Калгари». Это надо видеть!