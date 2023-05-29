Рыбин поделился мнением о выступлении Бобровского в нынешнем сезоне НХЛ

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин поделился мнением о выступлении голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в нынешнем сезоне НХЛ.

«Можно говорить о том, что Бобровский из звезды превратился во второстепенного игрока, а затем обрел вторую молодость. Это наиболее подходящие для Сереги слова. Великолепная игра. Я никогда не сомневался в его игре, потому что это, наверное, это были стечения обстоятельств, какие-то неудачи, но не более того. Серегу знаю еще с 2006 года, как высокого профессионала. У каждого бывают не самые лучшие эпизоды в карьере. Сейчас он показывает просто сумасшедший хоккей. Я хочу, чтобы он плакал не от выхода в финал, а после выигрыша Кубка Стэнли. Чисто по-человечески ему хочу пожелать. Наших ребят из других команд тоже не хочется обижать, но Серегу я лично знаю. Мы вместе играл один год вместе. Очень с большим уважением к нему отношусь. Знаю его, как профессионала и мастера своего дела. Парень, который стремился, тренировался и хотел вырваться из этого Новокузнецка, а сейчас один из лучших вратарей мира. То, что он настолько большая фигура для хоккея — это просто безумие. Что он, что Василевский, что остальные наши ребята. Это, наверное, школа, которая работает и дает плоды. Мы сейчас в тренде вратарей», — приводит слова Рыбина «Спорт День за Днем».

«Флорида», в составе которой выступает российский вратарь Сергей Бобровский, вышла в финал Кубка Стэнли, в котором встретится с победителем полуфинала «Вегас» — «Даллас» (счет в серии — 3-1).