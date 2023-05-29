«Баффало» подписал контракт новичка с Джонсоном

Защитник Райан Джонсон подписал контракт с «Баффало», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 21-летним американцем рассчитано на два года.

«Сэйбрз» выбрали Джонсона под 31-м местом драфта-2019. В минувшем сезоне защитник набрал 18 (4+14) очков в 40 матчах NCAA.