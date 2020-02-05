«Русский медведь». Наш защитник из «Аризоны» мощным хитом уложил на лед лучшего бомбардира НХЛ

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился мощным силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Россиянин в конце первого периода уложил на лед Леона Драйзайтля. Пресс-служба «Койотс» в Twitter назвала Любушкина русским медведем.

Ilya Lyubushkin: the Russian ?. pic.twitter.com/oN8NCk8Qt0 — Arizona Coyotes (@ArizonaCoyotes) February 5, 2020