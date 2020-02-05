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«Русский медведь». Наш защитник из «Аризоны» мощным хитом уложил на лед лучшего бомбардира НХЛ

07:13
Илья Любушкин. Фото nhl.com
Илья Любушкин. Фото nhl.com
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Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин отметился мощным силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». Россиянин в конце первого периода уложил на лед Леона Драйзайтля. Пресс-служба «Койотс» в Twitter назвала Любушкина русским медведем.

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