Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом». Россиянин смог доиграть встречу до конца
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов едва не получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:5).
В середине второго периода хоккеист «Джетс» Джош Моррисси нанес бросок по воротам «Флайерз» и попал россиянину шайбой в голову. Проворов упал на колени и провел в таком положении около 30 секунд, после чего смог самостоятельно подняться на ноги и отправился на скамейку своей команды.
Позднее россиянин вернулся на лед и доиграл матч до конца.
В конце первого периода встречи с «Виннипегом» Проворов забросил свою третью шайбу в сезоне-2022/23.
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