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Сегодня, 07:58

Проворову попали шайбой в голову в матче с «Виннипегом». Россиянин смог доиграть встречу до конца

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иван Проворов.
Фото Global Look Press

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов едва не получил тяжелую травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:5).

В середине второго периода хоккеист «Джетс» Джош Моррисси нанес бросок по воротам «Флайерз» и попал россиянину шайбой в голову. Проворов упал на колени и провел в таком положении около 30 секунд, после чего смог самостоятельно подняться на ноги и отправился на скамейку своей команды.

Позднее россиянин вернулся на лед и доиграл матч до конца.

В конце первого периода встречи с «Виннипегом» Проворов забросил свою третью шайбу в сезоне-2022/23.

Иван Проворов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Филадельфия Флайерз
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