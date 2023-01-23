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Сегодня, 07:22

Салливан о поражении от «Нью-Джерси»: «Мы действительно хорошо защищались. Все сводится к деталям»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:2 ОТ).

«Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить, и слишком много штрафных минут было правильным решением. Я думаю, что мы действительно хорошо защищались. Все сводится к деталям», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» с 54 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 64 очками — на третьей строчке Востока.

НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
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