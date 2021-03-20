Российский защитник Романов назвал жутью броски канадского хоккеиста Уэбера
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов рассказал о мощности броска своего одноклубника канадского защитника Ши Уэбера.
— Недавно вам попало шайбой в лицо на тренировке. Каково это?
— Мало приятного. Попало в губу, рана вроде бы небольшая была, но достаточно глубокая. Быстро зашили, да уже и швы сняли.
— Мы смотрим НХЛ по телевизору, а какие ощущения на льду от броска Ши Уэбера?
— Жуть, настоящая жуть. Это просто невероятно, я таких щелчков никогда не видел. Бедные вратари. А уж если кто-то из защитников встает на линию броска, то мне его откровенно жалко. Хорошо, что я с ним в одной команде играю.
— Но есть же тренировки.
— Ши Уэбер — разумный человек и не будет со всей силы бросать на тренировке. Или скажу иначе — никто на тренировке в здравом уме не пойдет под его бросок.
(Алексей Шевченко)
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