Российский защитник Романов назвал жутью броски канадского хоккеиста Уэбера

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов рассказал о мощности броска своего одноклубника канадского защитника Ши Уэбера.

— Недавно вам попало шайбой в лицо на тренировке. Каково это?

— Мало приятного. Попало в губу, рана вроде бы небольшая была, но достаточно глубокая. Быстро зашили, да уже и швы сняли.

— Мы смотрим НХЛ по телевизору, а какие ощущения на льду от броска Ши Уэбера?

— Жуть, настоящая жуть. Это просто невероятно, я таких щелчков никогда не видел. Бедные вратари. А уж если кто-то из защитников встает на линию броска, то мне его откровенно жалко. Хорошо, что я с ним в одной команде играю.

— Но есть же тренировки.

— Ши Уэбер — разумный человек и не будет со всей силы бросать на тренировке. Или скажу иначе — никто на тренировке в здравом уме не пойдет под его бросок.

(Алексей Шевченко)

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