Российский нападающий «Рейнджерс» Кравцов запросил обмен в другой клуб
Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов запросил обмен в другой клуб, утверждает SNY.
Кравцов пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2). Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, комментируя решение не включить россиянина в состав, заявил, что игрок «сделал недостаточно, чтобы остаться».
В текущем сезоне 23-летний Кравцов провел 28 матчей и набрал 6 (3+3) очков.
Напомним, что российский форвард был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|52
|34
|18
|76
|2
|Нью-Джерси
|52
|34
|18
|73
|3
|Рейнджерс
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|55
|28
|27
|62
|5
|Питтсбург
|52
|26
|26
|61
|6
|Айлендерс
|56
|27
|29
|60
|7
|Филадельфия
|55
|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|53
|16
|37
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|39
|13
|83
|2
|Торонто
|54
|32
|22
|72
|3
|Тампа-Бэй
|52
|34
|18
|70
|4
|Флорида
|55
|26
|29
|58
|5
|Баффало
|51
|26
|25
|56
|6
|Детройт
|51
|23
|28
|54
|7
|Оттава
|51
|24
|27
|51
|8
|Монреаль
|53
|22
|31
|48
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|30
|24
|70
|2
|Виннипег
|53
|33
|20
|67
|3
|Колорадо
|51
|28
|23
|60
|4
|Миннесота
|52
|28
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|50
|25
|25
|56
|6
|Сент-Луис
|52
|24
|28
|51
|7
|Аризона
|53
|17
|36
|42
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Сиэтл
|53
|30
|23
|65
|3
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|65
|4
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|60
|6
|Ванкувер
|53
|21
|32
|46
|7
|Сан-Хосе
|54
|17
|37
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
|14.02
|03:30
|
Оттава – Калгари
|- : -
|14.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|- : -
|14.02
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|- : -
|14.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|14.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|77
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|51
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|40
|2.22
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|22
|2.24
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