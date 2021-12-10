Российский хоккеист Голышев пожалел о поездке в НХЛ

Российский нападающий Анатолий Голышев рассказал «СЭ» о расторжении контракта с «Айлендерс». Форвард в ближайшее время подпишет контракт с «Автомобилистом».

— Вы удивлены, что «Айлендерс» выставили вас на безусловный драфт отказов?

— Само решение не стало неожиданным. Наоборот, оно было логичным после того, что со мной происходило в Северной Америке. Скажу так, что если бы знал, что все так закончится, то никуда бы не поехал сюда.

— Спрогнозировать подобный исход было трудно?

— Конечно.

— И это правда. Насколько я помню, вы даже подвинулись по контракту перед этим сезоном под гарантию, что вас не будут отправлять в фарм-клуб. В итоге вы и играли только за «Бриджпорт» в АХЛ. Как это могло случиться?

— Начнем с того, что прекрасно знал, что ехал в сильный клуб и мне нужно приложить максимум стараний, чтобы пробиться в состав. В предыдущие две сезона «Айлендерс» выступали очень здорово, выходили в финал конференции. Однако на переговорах генеральный менеджер уверял, что меня видят меня в составе, я буду играть много. И в качестве доказательства серьезности намерений дали односторонний контракт. Деньги небольшие, но вы же понимаете, что в такой момент последнее, о чем думаешь, так это о сумме контракта. Я ехал не за деньгами, а за мечтой.

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