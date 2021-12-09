Вратарь «Нью-Джерси» Блэквуд признан первой звездой дня в НХЛ
11:30
Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Голкипер отразил 25 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (3:0).
Вторая звезда дня — нападающий «Колорадо» Логан О'Коннор, на счету которого дубль в игре с «Рейнджерс» (7:3).
Третьей звездой дня стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, сделавший дубль и отдавший результативную передачу в матче с «Далласом» (5:4).
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