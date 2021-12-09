Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Вратарь «Нью-Джерси» Блэквуд признан первой звездой дня в НХЛ

11:30
Теги:

Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер отразил 25 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (3:0).

Вторая звезда дня — нападающий «Колорадо» Логан О'Коннор, на счету которого дубль в игре с «Рейнджерс» (7:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, сделавший дубль и отдавший результативную передачу в матче с «Далласом» (5:4).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Ян Бжезинский предложил нанести «предупредительный удар» по России
0