Вратарь «Нью-Джерси» Блэквуд признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Нью-Джерси» Маккензи Блэквуд признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер отразил 25 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (3:0).

Вторая звезда дня — нападающий «Колорадо» Логан О'Коннор, на счету которого дубль в игре с «Рейнджерс» (7:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, сделавший дубль и отдавший результативную передачу в матче с «Далласом» (5:4).