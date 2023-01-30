Российский голкипер «Тампы» Василевский стал третьей звездой недели в НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский выбран третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Россиянин выиграл все три матча на неделе, отразив 96 из 102 бросков по своим воротам. Он показал коэффициент надежности 2,00 и 94,1 процента отраженных бросков. Василевский достиг отметки в 250 побед в карьере в НХЛ (за 399 матчей).

Второй звездой назван нападающий «Торонто» Вильям Нюландер. На счету шведа 7 (4+3) очков в четырех матчах.

Первой звездой стал форвард «Оттавы» Клод Жиру, который также набрал 7 (4+3) очков, но сделал это в трех встречах.