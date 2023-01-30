Российский голкипер «Тампы» Василевский стал третьей звездой недели в НХЛ
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский выбран третьей звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.
Россиянин выиграл все три матча на неделе, отразив 96 из 102 бросков по своим воротам. Он показал коэффициент надежности 2,00 и 94,1 процента отраженных бросков. Василевский достиг отметки в 250 побед в карьере в НХЛ (за 399 матчей).
Второй звездой назван нападающий «Торонто» Вильям Нюландер. На счету шведа 7 (4+3) очков в четырех матчах.
Первой звездой стал форвард «Оттавы» Клод Жиру, который также набрал 7 (4+3) очков, но сделал это в трех встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
|30.01
|01:00
|
Каролина – Бостон
|4 : 1
|30.01
|01:00
|
Торонто – Вашингтон
|5 : 1
Новости