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Сегодня, 20:20

Крикунов заявил, что без россиян у НХЛ был бы меньше доход

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на высказывание тренера СКА Романа Ротенберга который заявил, что «русские тащат весь мировой хоккей».

«Ну как тащат? Мы же не участвуем нигде. Но, то, что мировой хоккей потерял от нашего отсутствия — это факт. Каждая страна играет в свой самобытный хоккей, а Россия — особенно. Конечно, если бы из НХЛ убрали всех русских ребят, совсем бы лига не пропала — это коммерческая структура. Но на сегодняшний день все следят, догонит Овечкин или не догонит Гретцки. Наши вратари себя блестяще показывают, поэтому, конечно без наших игроков меньше интереса было бы к лиге. А там люди умные, они не под какие санкции не подписываются. И наших ребят стараются огораживать, чтобы они спокойно играли. Без наших ребят меньше было бы интереса, а значит, меньше доход. Там бизнес на первом месте», — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

В 2022 году ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от всех соревнований под эгидой организации. В результате этого сборные пропустили чемпионаты мира в различных возрастных категориях, а также пропустят предстоящий ЧМ-2023, который пройдет в Тампере и Риге.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-bez-rossiyan-u-nkhl-byl-by-menshe-dokhod-a-tam-biznes-na-pervom-meste-223954/
Хоккей
НХЛ
Владимир Крикунов
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1 Каролина 49 32 17 72
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 52 26 26 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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30.01 01:00
Каролина – Бостон
 4 : 1
30.01 01:00
Торонто – Вашингтон
 5 : 1
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 24 2.26
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