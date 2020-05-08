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Романов согласовал 3-летний контракт с «Монреалем»

15:34
Александр Романов. Фото iihf.com.
Александр Романов. Фото iihf.com.
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«Монреаль» согласовал условия контракта с защитником ЦСКА Александром Романовым. Соглашение рассчитано на 3 года, это стандартный контракт для новичка НХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Как отмечает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, официально соглашение вступит в силу только после того, как станет известно, сможет ли Романов сыграть за «Монреаль» в нынешнем сезоне.

20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счет 7 результативных передач при показателе полезности «плюс 21». В плей-офф россиянин провел четыре матча.

Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде под общим 38-м номером на драфте-2018.

Защитник выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

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