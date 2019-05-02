Лучший бомбардир и снайпер юниорской сборной России на ЮЧМ-2019 Родион Амиров в интервью "Известиям" признался, что надеется попасть в первый раунд драфта НХЛ​. 17-летний форвард в следующем году примет участие в мероприятии.

– Сами что ждете от своего будущего выхода на драфт НХЛ?

– Конечно, хотелось бы попасть в первый раунд. Я драфтуюсь в следующем году. Буду стараться сделать так, чтобы быть выбранным как можно более высоко.

– Есть понимание ваших перспектив в молодежной сборной России на следующий сезон?

– Пока нет. Сейчас главное отдохнуть, разгрузиться. Был очень тяжелый сезон, но уже через месяц надо будет снова готовиться к официальным встречам. И там уже посмотрим, как сложится год.