Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор перед седьмым матчем серии Кубка Стэнли против "Вашингтона" отметил, что команда просто должна играть в свой хоккей. Победитель игры выйдет во второй раунд, где встретится с "Айлендерс".

- Нам нужно играть в свой хоккей, - приводит Washington Post слова Бриндамора. - Это самый обычный матч, он нчем не отличается от других. Значение имеет только то, что все может решить одна ошибка.

Не думаю, что нам может помешать отсутствие опыта в плей-офф. Молодость помогает команде.