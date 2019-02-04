Рирден сделал замечание Кузнецову и Яшкину за малые штрафы

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден в первом периоде матча с "Бостоном" (0:1) разговаривал с нападающими Евгением Кузнецовым и Дмитрием Яшкиным по поводу малых штрафов, которые они получили в начале игры. В этом сезоне "Кэпиталз" получили 191 штраф.

После встречи Рирден отметил, что "Вашингтон" стал лучше в этом компоненте.

- Прошел перерыв на Матч звезд, приближается плей-офф, и это та часть сезона, в которой мы должны стать лучше, - приводит пресс-служба НХЛ слова Рирдена. - Мы заработали слишком много штрафов. Мы должны быть более дисциплинированными, если хотим добиться успеха и начать движение вперед. Думаю, что последние 30 игр - хорошее время для выполнения этого плана