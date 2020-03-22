Рейтинг драфта-2020 будет составлен, несмотря на пандемию коронавируса

Центральное скаутское бюро НХЛ впервые за 44 года своего существования может задействовать формат видеоконференций для работы над окончательными рейтингами полевых игроков и вратарей, выступающих в Северной Америке, которым предстоит этим летом выйти на драфт лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.

Ежегодные заседания бюро, на которых называют 217 ведущих полевых игроков и 31 вратаря из Северной Америки, драфтующихся в этом году, а также определяют их положение в финальном рейтинге, первоначально должны были пройти в штаб-квартире НХЛ в Торонто, начиная с 24 марта. Однако их отменили в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Пандемия вируса COVID-19 заставила НХЛ 12 марта сделать паузу в чемпионате. Помимо этого Канадская хоккейная лига, объединяющая три ведущие молодежные лиги Канады, приняла решение не доигрывать регулярный чемпионат. Плей-офф в студенческом чемпионате США не будет разыгран. Отменены сезоны в Чехии, Словакии, Германии, Финляндии, Швеции и Швейцарии. КХЛ и МХЛ в России приостановили игры до 10 апреля, после чего будет принято решение, что делать дальше.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 311 988 человек. Умерших — 13 407, выздоровевших — 93 790. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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