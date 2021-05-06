Орлов сделал 3 голевые передачи в скандальном матче «Вашингтона» против «Рейнджерс»
04:46
«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Игра была богата на стычки и драки, в связи с чем команды заработали на двоих 141 штрафную минуту.
Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов отметился тремя голевыми передачами.
Напомним, в прошлом матче нападающий «Вашингтона» Том Уилсон затеял массовую драку, в ходе которой избил лежащего на льду Павла Бучневича, а потом бросил на лед Артемия Панарина. Последний получил травму и пропустит остаток сезона. НХЛ наказала Уилсона штрафом в размере 5 тысяч долларов.
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