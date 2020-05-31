«Рейнджерс» расторгнет контракт с защитником Шоном Дэем

«Рейнджерс» поместил защитника Шона Дэя на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

У 22-летнего Дэя оставался еще один сезон по контракту новичка. Он будет выкуплен клубом.

Игрок был выбран клубом на драфте НХЛ-2016 в третьем раунде под общим 81-м номером. В 2013 году Дэй получил исключительный статус в юниорской лиге Онтарио, чтобы иметь возможность дебютировать на год раньше положенного.

Такой статус присуждается крайне редко. Им обладали такие звезды НХЛ как Джон Таварес, Аарон Экблад и Конор Макдэвид.

В итоге американский защитник не провел за «синерубашечников» ни одного матча в НХЛ. В минувшем сезоне сыграл 16 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, набрав 4 (1+3) очка.