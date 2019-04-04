"Рейнджерс" проиграл "Оттаве", Наместников отметился голевой передачей и удалением

"Рейнджерс" на своем льду проиграл "Оттаве" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Это второе подряд поражение команды из Нью-Йорка.

Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных. Российский нападающий Владислав Наместников отметился голевой передачей, а также в концовке встречи получил дисциплинарный штраф.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Оттава" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Райан - 15 (бол., Тирни, Ткачак), 12:14 - 0:1. Смит - 9 (мен., Пяйярви-Свенссон), 13:29 - 0:2. Ткачак - 22 (бол., Уайт, Шабо), 23:51 - 0:3. Андерссон - 2 (мен., Наместников, Смит), 24:52 - 1:3. Гиббонс - 8 (Уайт), 54:58 - 1:4.

Вратари: Лундквист - Нильссон.

Штраф: 32 - 14.

Броски: 28 (11+5+12) - 31 (11+7+13).

Наши: Бучневич (16.58/1/-2), Наместников (18.18/1/+1) - -.

4 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.