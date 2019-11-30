«Рейнджерс» победил «Нью-Джерси», Георгиев впервые в сезоне сыграл на ноль

«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. В составе «Дэвилз» на лед выходил Никита Гусев, за нью-йоркский клуб сыграли Павел Бучневич и Артемий Панарин.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 33 броска и впервые в сезоне сыграл на ноль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Голы: Фокс — 5 (бол., Какко, Труба), 12:45 — 0:1. Зибанежад — 6 (мен., Лемье), 42:35 — 0:2. Фаст — 3 (мен., Зибанежад, Труба), 45:52 — 0:3. Шей — 4 (п.в.), 57:18 — 0:4.

Вратари: Блэквуд (57:10 — 57:18) — Георгиев.

Штраф: 13 — 34.

Броски: 33 (11+10+12) — 23 (7+8+8).

Наши: Гусев (19.40/2/-2) — Бучневич (13.27/1/0), Панарин (18.06/3/0).

30 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center.