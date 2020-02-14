«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Миннесоту», Панарин набрал 2 очка

«Миннесота» на своем льду по буллитам проиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка, а его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич отметился голом.

Российский вратарь Александр Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Донато — 11 (Койву), 9:49 — 1:0. Панарин — 29 (Дианджело, Стром), 11:52 — 1:1. Бродин — 2 (Гринуэй, Дамба), 16:43 — 2:1. Гринуэй — 7 (Бродин, Эрикссон Эк), 37:53 — 3:1. Бучневич — 12, 51:51 — 3:2. Зибанежад — 24 (Панарин, Фокс), 58:54 — 3:3.

Победный буллит: Зибанежад.

Вратари: Стэлок — Георгиев (58:07 — 58:54).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (11+6+6+3) — 31 (8+10+10+3).

Наши: — - Бучневич (17.04/5/0), Панарин (23.17/3/+3).

14 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.