Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

«Рейнджерс» выиграли у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. Клуб из Нью-Йорка одержал третью победу подряд.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Оттава» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Уотсон — 7 (Кастелич, Келли), 2:22 — 0:1. Панарин — 21, 12:32 — 1:1. Копп — 17 (Панарин, Миллер), 26:56 — 2:1. Крайдер — 48 (Линдгрен, Зибанежад), 29:05 — 3:1. Строум — 17 (Панарин, Линдгрен), 37:27 — 4:1. Крайдер — 49 (Ватрано, Браун), 57:31 — 5:1.

Вратари: Шестеркин — Форсберг.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (12+13+8) — 22 (3+6+13).

Наши: Панарин (16.03/3/+3) — Зайцев (18.52/1/0), Зуб (21.36/3/-1).

10 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.