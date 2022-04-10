«Калгари» обыграл «Сиэтл». Задоров не набрал очков
«Калгари» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Флэймз» одержали четвертую победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сиэтл» — «Калгари» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Коулмэн — 14 (Хэнифин, Андерссон), 3:55 — 0:1. Кулман — 3 (Гики, Маккэн), 5:00 — 1:1. Льюис — 6 (Хэнифин, Дюбе), 19:43 — 1:2. Стоун — 2 (бол., Хэнифин, Манджапане), 28:39 — 1:3. Тоффоли — 20 (мен., п.в., Дюбе), 58:33 — 1:4.
Вратари: Грубауэр (56:51 — 58:33) — Маркстрем.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 28 (8+9+11) — 29 (10+9+10).
Наши: — - Задоров (17.39/0/0).
10 апреля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|73
|41
|32
|92
|4
|Вашингтон
|71
|39
|32
|88
|5
|Айлендерс
|70
|33
|37
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|71
|26
|45
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|51
|20
|108
|2
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|3
|Сент-Луис
|71
|41
|30
|92
|4
|Нэшвилл
|71
|41
|30
|86
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
|10.04
|01:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|10.04
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 1
|10.04
|02:00
|
Сиэтл – Калгари
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|3 : 2
|10.04
|02:00
|
Филадельфия – Анахайм
|3 : 5
|10.04
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|- : -
|10.04
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|10.04
|05:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|10.04
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|10.04
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|10.04
|23:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|10.04
|23:59
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|23:59
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14