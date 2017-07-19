"Рейнджерс" официально подписал контракт с Георгиевым

"Рейнджерс" в своем официальном Твиттере подтвердил заключение контракта новичка с голкипером Александром Георгиевым. Ранее CapFriendly сообщал, что 21-летний хоккеист будет получать за сезон по 792,5 тысячи долларов.

Ожидается, что Георгиев будет выступать в фарм-клубе команды из Нью-Йорка. В минувшем сезоне Георгиев провел 27 матчей за "ТПС" в финской лиге, отражая 92,3 процента бросков и пропуская 1,7 гола в среднем за игру.