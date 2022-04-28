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Сегодня, 05:15

Георгиев сделал 20 сейвов в проигранном матче «Рейнджерс» против «Монреаля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» проиграли «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из девяти поражений.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин пропустил эту встречу из-за травмы нижней части тела.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Голы: Пелинг — 9 (Пеццетта, Лагессон), 18:45 — 0:1. Ривз — 5 (Немет, Руни), 24:14 — 1:1. Питри — 5 (Дворак, Андерсон), 39:51 — 1:2. Ватрано — 18 (Гудроу), 44:15 — 2:2. Хоффман — 15 (Сузуки, Эдмундсон), 52:08 — 2:3. Строум — 21 (мен., Гудроу), 55:41 — 3:3. Питри — 6 (Дворак), 59:29 — 3:4.

Вратари: Георгиев (59:54) — Монтембо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (10+10+7) — 24 (6+5+13).

Наши: — - Романов (20.25/0/-1).

28 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16 845 зрителей.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
Результаты / календарь
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28.04
29.04
30.04
1.05
28.04 02:30
Рейнджерс – Монреаль
 3 : 4
28.04 02:30
Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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