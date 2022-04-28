Георгиев сделал 20 сейвов в проигранном матче «Рейнджерс» против «Монреаля»

«Рейнджерс» проиграли «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд. «Канадиенс» прервали свою неудачную серию из девяти поражений.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 20 из 24 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин пропустил эту встречу из-за травмы нижней части тела.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Голы: Пелинг — 9 (Пеццетта, Лагессон), 18:45 — 0:1. Ривз — 5 (Немет, Руни), 24:14 — 1:1. Питри — 5 (Дворак, Андерсон), 39:51 — 1:2. Ватрано — 18 (Гудроу), 44:15 — 2:2. Хоффман — 15 (Сузуки, Эдмундсон), 52:08 — 2:3. Строум — 21 (мен., Гудроу), 55:41 — 3:3. Питри — 6 (Дворак), 59:29 — 3:4.

Вратари: Георгиев (59:54) — Монтембо.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (10+10+7) — 24 (6+5+13).

Наши: — - Романов (20.25/0/-1).

28 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 16 845 зрителей.