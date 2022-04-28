«Виннипег» переиграл «Филадельфию»

«Виннипег» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Джетс» одержали вторую победу подряд. «Флайерз» потерпели второе поражение кряду.

Российские игроки Иван Проворов, Егор Замула и Евгений Свечников приняли участие в игре, но результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Филадельфия» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Дюбуа — 28 (бол., Коннор, Моррисси), 5:23 — 1:0. Элерс — 28 (бол., Коннор, Уилер), 27:33 — 2:0. Уилер — 15 (Элерс), 35:15 — 3:0. Коннор — 46 (п.в.), 59:22 — 4:0.

Вратари: Комри — Сандстрем (57:47 — 59:22).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 27 (8+11+8) — 35 (9+10+16).

Наши: Свечников (9.04/1/0) — Замула (14.04/0/-1), Проворов (24.12/2/0).

28 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 13 383 зрителя.