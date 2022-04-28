«Виннипег» переиграл «Филадельфию»
«Виннипег» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Джетс» одержали вторую победу подряд. «Флайерз» потерпели второе поражение кряду.
Российские игроки Иван Проворов, Егор Замула и Евгений Свечников приняли участие в игре, но результативными действиями не отметились.
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«Виннипег» — «Филадельфия» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Дюбуа — 28 (бол., Коннор, Моррисси), 5:23 — 1:0. Элерс — 28 (бол., Коннор, Уилер), 27:33 — 2:0. Уилер — 15 (Элерс), 35:15 — 3:0. Коннор — 46 (п.в.), 59:22 — 4:0.
Вратари: Комри — Сандстрем (57:47 — 59:22).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 27 (8+11+8) — 35 (9+10+16).
Наши: Свечников (9.04/1/0) — Замула (14.04/0/-1), Проворов (24.12/2/0).
28 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 13 383 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|81
|53
|28
|114
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|80
|44
|36
|100
|5
|Айлендерс
|80
|36
|44
|82
|6
|Коламбус
|80
|36
|44
|79
|7
|Нью-Джерси
|80
|27
|53
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|80
|57
|23
|120
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|80
|50
|30
|108
|4
|Бостон
|80
|50
|30
|105
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|80
|32
|48
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|80
|51
|29
|109
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|80
|50
|30
|110
|2
|Эдмонтон
|80
|47
|33
|100
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|80
|32
|48
|76
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|79
|26
|53
|58
|28.04
|02:30
|
Рейнджерс – Монреаль
|3 : 4
|28.04
|02:30
|
Виннипег – Филадельфия
|4 : 0
|28.04
|03:30
|
Даллас – Аризона
|3 : 4 ОТ
|28.04
|03:30
|
Чикаго – Вегас
|4 : 3 Б
|28.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|122
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|80
|113
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|79
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19