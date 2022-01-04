«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон». Георгиев сделал 33 сэйва

«Рейнджерс» выиграли у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ойлерз» потерпели четвертое поражение кряду. Команда из Нью-Йорка выиграла третью встречу подряд.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.