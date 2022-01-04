«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон». Георгиев сделал 33 сэйва
05:43
«Рейнджерс» выиграли у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ойлерз» потерпели четвертое поражение кряду. Команда из Нью-Йорка выиграла третью встречу подряд.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 из 34 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
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