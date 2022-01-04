Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Эдмонтон» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Александр Георгиев. Он отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан нападающий Алекси Лафреньер, набравший 2 (1+1) очка. Возглавил тройку форвард Райан Шторм, который забросил одну шайбу и сделал 2 голевые передачи.