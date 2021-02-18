«Рейнджерс» будет играть в форме с нашивками против гендерной дискриминации

«Рейнджерс» объявил, что в феврале команда будет играть в форме со специальными нашивками. На логотипе написаны фразы «Сильнее вместе» и «Равенство для всех», а также совмещенные мужские и женские гендерные символы.

«Хоккей для всех, так будет всегда. Наши игроки будут носить эти нашивки в этом месяце как символ нашей приверженности использованию наших платформ для продвижения равенства, разнообразия и инклюзивности», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в Twitter.