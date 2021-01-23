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Радулов рассказал, что нервничал перед матчем против «Нэшвилла»

08:28
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Нападающий «Далласа» Александр Радулов поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (7:0). «Старз» проводили первую встречу в нынешнем сезоне.

«Не могу говорить за всех, но могу сказать о своих ощущениях: я немного нервничал. На трибуны пришли болельщики, а мы не играли продолжительное время. У нас даже не было выставочных матчей. Но после пары смен мы нашли свой ритм», — цитирует россиянина Dallas Morning News.

Александр Радулов в этой встрече забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

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