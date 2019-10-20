Радость Михеева после гола «Торонто» в овертайме
07:42
«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. Победу канадскому клубу принеc Морган Райлли. Одним из первых на взятие ворот среагировал российский форвард Илья Михеев, который отметился результативной передачей в этой встрече.
Best reaction? ?#LeafsForever pic.twitter.com/AyQ8ZfmDL5— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 20, 2019
Михеев установил личный рекорд по времени на льду — 18.22. Больше сыграли только лидеры «Торонто».
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