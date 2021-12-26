Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Пять игроков «Далласа» попали в ковид-протокол

22:30
Теги:

Сразу пять игроков «Далласа» 26 декабря попали в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба. Это Рада Факса, Миро Хейсканен, Джоэль Кивиранта, Михаэль Раффль и Джейсон Робертсон.

Также положительные тесты сдали два члена обслуживающего персонала.

Ранее в ковид-протокол попали российские игрока «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также защитник «Торонто» Джейк Маззин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Минэк назвал недостоверными данные о требовании ЕС €290 млрд от России
0
Реклама