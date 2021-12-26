Пять игроков «Далласа» попали в ковид-протокол
22:30
Сразу пять игроков «Далласа» 26 декабря попали в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба. Это Рада Факса, Миро Хейсканен, Джоэль Кивиранта, Михаэль Раффль и Джейсон Робертсон.
Также положительные тесты сдали два члена обслуживающего персонала.
Ранее в ковид-протокол попали российские игрока «Тампы» Андрей Василевский и Михаил Сергачев, а также защитник «Торонто» Джейк Маззин.
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