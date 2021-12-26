Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Баффало» включен в ковид-протокол

22:44
Теги:

Главный тренер «Баффало» Дон Гранато включен в ковид-протокол НХЛ. Также положительные тесты сдали нападающие Марк Янковски и Дилан Козенс, сообщает TSN.

Кроме того, в ковид-протокол попали нападающий «Нью-Джерси» Томаш Татар и голкипер команды Джон Гиллис.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
10 быстрых и красивых салатов на Новый год
Минэк назвал недостоверными данные о требовании ЕС €290 млрд от России
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное