Главный тренер «Баффало» включен в ковид-протокол

Главный тренер «Баффало» Дон Гранато включен в ковид-протокол НХЛ. Также положительные тесты сдали нападающие Марк Янковски и Дилан Козенс, сообщает TSN.

Кроме того, в ковид-протокол попали нападающий «Нью-Джерси» Томаш Татар и голкипер команды Джон Гиллис.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.