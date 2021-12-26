Главный тренер «Баффало» включен в ковид-протокол
22:44
Главный тренер «Баффало» Дон Гранато включен в ковид-протокол НХЛ. Также положительные тесты сдали нападающие Марк Янковски и Дилан Козенс, сообщает TSN.
Кроме того, в ковид-протокол попали нападающий «Нью-Джерси» Томаш Татар и голкипер команды Джон Гиллис.
Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю