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Сергачев и Василевский попали в ковид-протокол НХЛ

22:11
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Сразу несколько игроков «Тампы» попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. В их число попали голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев, сообщает журналист Брайн Бернс.

Также положительный тест сдал ассистент главного тренера Роб Зеттлер.

Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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