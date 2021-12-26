Сергачев и Василевский попали в ковид-протокол НХЛ
22:11
Сразу несколько игроков «Тампы» попали в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. В их число попали голкипер Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев, сообщает журналист Брайн Бернс.
Также положительный тест сдал ассистент главного тренера Роб Зеттлер.
Ранее НХЛ приостановила сезон до 26 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. В ковид-протоколе лиги находилось свыше 100 хоккеистов. Позднее лига продлила паузу до 28 декабря.
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