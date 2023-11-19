Проворов в матче с «Вашингтоном» забросил дебютную шайбу за «Коламбус»

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

26-летний россиянин забросил шайбу на 48-й минуте и сделал счет 2:3. Для Проворова это дебютный гол за «Блю Джэкетс».

На данный момент на счету Проворова 11 (1+10) очков в 18 матчах сезона.