НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Проворов не готов подписать с «Филадельфией» контракт на 7-8 лет

9 сентября 2019, 22:52
Теги:

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте. Стороны провели серию переговоров этим летом, сообщает в Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Представители Проворова готовы принять подходящее предложение как на короткий (до трех лет), так и на более продолжительный срок (5-6 лет). Ранее появлялась информация, что Проворов хочет зарабатывать 10 миллионов за сезон.

«Летчики» будут ориентироваться на контракт, который получил защитник «Коламбуса» Зак Веренски: 5 миллионов в год на три сезона.

В сезоне 2018/19 22-летний Проворов провел за «Филадельфию» 82 матча и набрал 26 (9+17) баллов за результативность. 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир