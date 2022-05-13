Определились претенденты на «Тед Линдсей Эворд»

Профсоюз хоккеистов НХЛ назвал трех претендентов на «Тед Линдсей Эворд» по итогам сезона. В число номинантов вошли защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Приз «Тед Линдсей Эворд» вручается самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза хоккеистов НХЛ.

В прошлом году претендентами на приз были Мэттьюс, Макдэвид и Кросби. Победителем стал нападающий «Эдмонтона».