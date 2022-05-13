Кросби пропустил утреннюю тренировку «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустил утреннюю тренировку команды в пятницу, 13 мая, сообщает The Athletic.

По информации источника, 34-летний канадец прошел обследование на предмет сотрясения мозга.

Кросби получил травму в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Рейнджерс» (3:2). Во втором периоде встречи нападающий ушел в раздевалку после силового приема со стороны соперника и больше не возвращался на лед.

Завтра, 14 мая, «Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча пройдет в Питтсбурге и начнется в 02.00 по московскому времени. После пяти игр счет в серии 3-2 в пользу «Пингвигз».