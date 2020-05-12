«Предпочтения постоянно меняются». Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на игры

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметил, что настраивается на игры под русский рэп. По словам 28-летнего россиянина, он не привязан к определенной музыке, а его предпочтения постоянно меняются.

— Я настраиваюсь на игры под русский рэп. Под какого-нибудь Честного. Это мое состояние души на какой-то момент. Но я не привязан к определенной музыке. Предпочтения постоянно меняются. Могу сказать, что сейчас начал слушать что-то посовременнее, — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в Курсе».